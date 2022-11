Il coro del FVG in concerto al Musikverein di Vienna. Tutti gli eventi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sarà una fine di 2022 ricca die di grandi soddisfazioni per ildel Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della nostra regione, riconosciuta a livello internazionale. Tra i tanti appuntamenti del calendario spicca un evento, quello del prossimo 14 novembre, quando ilsi esibirà nella Grosser Saal del, la straordinaria venue in cui si celebra ildi Capodanno di. Ilvedrà anche la partecipazione della Junge Philarmonie Wien, del Chorus sine nomine, con la soprano israeliana Chen Reiss e la mezzo soprano australiana Caitlin Hulcup, per la direzione dell’austriaco Michael Lessky in un programma di Gustav Mahler eseguito da un ensemble di oltre cento musicisti e coristi. Un’occasione, quella di suonare ...

Corriere

Senza dimenticare l'omaggio musicale al Santo a curadi Neoneli, in Basilica sabato 12. "Intendiamo dare il giusto risalto al "Dies Natalis", ricorrenza fin qui poco valorizzata e ultimo ...Una via, su cui è in corso una 'due diligence' per il calcolo delle risorse, è quella di dirottare i fondi di coesione non impegnati e quellirepowerEu, circa 7 miliardi. Applausi e un'... Bologna, il Coro di Kiev sul palco del Comunale: «Cantiamo insieme l’opera di Wagner» Sarà una fine di 2022 ricca di eventi e di grandi soddisfazioni per il Coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della nostra regione, riconosciuta a livello internazionale. Tra ...«Se nella città romana i cimiteri erano ubicati fuori dalle mura per motivi igienico-sanitari, nelle epoche successive i vari ampliamenti del circolo ...