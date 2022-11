Il Cib a Ecomondo tra eventi | iniziative e convegni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Cib – Consorzio Italiano Biogas sarà presente dall’8 all’11 novembre alla nuova edizione dipresso lo Stand 105 del Padiglione D5 della Fiera di Rimini con un ricco programma dinella propria Area Forum. Martedì 8 novembre, dalle ore 12.00, verrà presentata in anteprima la nuova azione del progetto “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro” dedicata alla produzione e uso di biomateriali. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, l’Area Forum del Cib ospiterà il convegno “Pnrr e azienda agricola 4.0: le sinergie tra filiere per uno sviluppo sostenibile”, organizzato nell’ambito deglidel Comitato tecnico scientifico di, per approfondire le misure del Recovery Plan per la digitalizzazione del settore. Mercoledì 9 novembre, dalle ore ...