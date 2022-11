Igor Shalimov | “Ogni tanto vado su Internet a rivedermi il gol contro la Juve del 1993”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Alla vigilia della sfida trantus e Inter,, ex centrocampista russo dell’Inter, ma anche di Spartak di Mosca, Foggia, Udinese, Bologna e Napoli, dell’Inter, fu protagonista del successo delin casa della Vecchia Signora, e dice «suil gol. Che vittoria!». Di seguito uno stralcio dell’intervista a La Gazzetta dello Sport: «Mi sento un privilegiato ad aver giocato per uno dei sei club più importanti al mondo, con una storia pazzesca. All’Inter e a Milano era tutto bellissimo: città, società, tifosi, compagni di squadra. Un onore aver vinto la Coppa Uefa con quella maglia». Si parte subito ricordando quella prodezza del… «… confesso una cosa, ancora oggi ...

E c'èKolyvanov , attaccante sovietico non ancora sbocciato perché il sole se lo sono bevuto ... chiamato a raccogliere l'ingombrante eredità del prolifico. Una serie di salti di ...L'ex calciatore russoha ricordato la parte divertente della sua carriera all'Inter.ha giocato nel club milanese dal 1992 al 1994. "All'Inter mi sono divertito molto. Uscivo con Nicola Berti, e ...Igor Shalimov, ex centrocampista dell'Inter, lancia una critica alla Juve sulla partenza di Paulo Dybala: le sue parole ...Igor Shalimov, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato così di Simone Inzaghi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Igor Shalimov, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Simone ...