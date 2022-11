Globalist.it

Sulla sponde ovest del Dnipro si trova proprio Kherson, l'unica grande città che ihanno conquistato intatta dall'inizio della guerra. Natalia Humeniuk, portavoce del comando militare ...MANCA LA CORRENTE - Iavvertono l'escalation del conflitto enuove evacuazioni nei territori annessi di Kherson per l'alto rischio di una battaglia sanguinaria, che già li aveva portati ad allontanare 70 ... I russi annunciano il ritiro da Kherson ma Kiev è cauta: “Potrebbe essere una trappola” «Al momento nessuno dei due contendenti, né la Russia né l'Ucraina, ha le carte in mano per vincere la partita. È anche vero che nessuno dei due recederà e ...«L’ultima goccia, con la quale la Russia annulla tutte le possibilità di dialogo, sono i referendum sull’annessione» organizzati illegalmente a settembre nelle province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzh ...