I luoghi della Francigena sabato 5 novembre tra Fondi e Monte San Biagio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 novembre 2022)– Proseguono le iniziative volte alla scopertaviapromosse dalla DMO nata per valorizzare e promuovere gli antichi percorsi che dall’Europa occidentale conducevano a Roma. Il prossimo appuntamento per la scoperta del meraviglioso tratto di cammino compreso traSanè in programma per. La giornata sarà l’occasione per scoprire un bellissimo itinerario tra storia e natura che si snoda tra centri storici unici e bellezze naturalistiche protette dal Parco regionale naturale dei Monti Ausoni e Lago di. “Il “” – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – ...