I giudici si mettono di traverso | tutti assolti gli imputati per il rave abusivo di Orbetello del 2016

(Di venerdì 4 novembre 2022)gli 11 giovani che erano stati fermati eal processo per il maxiparty, con l’accusa di occupazione abusiva, nell’area ex Sipe Nobel a(Grosseto), che si tenne fra il 30 ottobre e il 2 novembre. Gli“non sono punibili per la particolare tenuità del fatto“, ha stabilito il Tribunale di Grosseto. Gli 11 giovani sono stati condannati, tuttavia, a risarcire con 11mila euro la parte civile, la proprietà Santangelo srl, cioè mille euro a testa., la Procura aveva chiesto 1 anno e 8 mesi La Procura aveva chiesto condanne di 1 anno e 8 mesi e 200 euro per ciascuno imputato. Il pubblico ministero aveva riconosciuto l’applicabilità delle attenuanti generiche, dal momento che si tratta di “un luogo ...

