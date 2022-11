Hyundai - Ioniq 6 | i prezzi e le versioni per l' Italia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 9 novembre laaprirài pre-ordini online della berlina elettrica6: la vettura sarà proposta a partire da 47.550 euro (incentivi esclusi) in tre allestimenti (Progress, Innovation ed Evolution) e tre varianti del powertrain da combinare con dodici tinte esterne. La6 adotta la medesima piattaforma e-Gmp della sorella5 con architettura a 800 Volt e con un Cx di 0,21 unisce l'efficienza a uno stile assolutamente personale. Con le colonnine a 350 kW può recuperare fino a 351 km di autonomia in 15 minuti, mentre il sistema V2L permette di alimentare attrezzature esterne o altri veicoli fino a 3,6 kW. 429 km di autonomia per la entry level. La6 Progress da 47.550 euro (ovvero 500 euro in più rispetto alla5 con lo stesso powertrain) adotta il ...

