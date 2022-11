Hoffenheim | notizia shock | Mbuyi-Muamba ha la leucemia | un nuovo caso scuote il calcio tedesco

La Notizia Sportiva

...tante testimonianze di quello che è successo sabato nella curva nord di San Siro dopo la... 2 - 0 15:30- Bayern M. 0 - 2 15:30 Augusta - Lipsia 3 - 3 18:30 Borussia M. - Eintracht F. ...Si avvicinano due sfide decisive per l'Inter in Champions League e arriva ladi un rientro posticipato: il big match è a rischioInizia un periodo molto importante per la ...contro l', ... Pronostico Hoffenheim-Lipsia: Formazioni Bundes, 5/11/2022 Notizia shock nelle giovanili dell'Hoffenheim: il giovane difensore Mbuyi-Muamba ha scoperto di avere la leucemia ...(ANSA) - BERLINO, 22 OTT - Nelle partite di oggi dell'11/a giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince per 2-0 sul campo dell'Hoffenheim con le reti di Musiala e Choupo-Moting e va a 22 punti e - ...