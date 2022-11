(Di venerdì 4 novembre 2022) Si assegna il primo trofeo della nuova stagione dell’su. Campionati che ancora devono scattare, nel frattempo in palio c’è la: nel-end in scena quella al. Spazio a(Macerata), il 5 e 6 novembre, per la 27ma edizione. In palio il titolo che l’anno scorso è stato vinto dall’Argentia, già eliminata quest’anno. A sfidarsi ci saranno SG Amsicora Cagliari, HF Lorenzoni Bra, Butterfly Roma HCC e HP Milano.4 (, Bagliano) – 5-6 NOVEMBRE Semii – 5 novembre(12:00) SG Amsicora-HF Lorenzoni (14:00) HCC Butterfly-HP Milanoi ...

Questa vittoria proietta il Cernusco Fieldai vertici del Campionato, in attesa del derby di venerdì 4 novembre contro le "cugine" dell' HC Argentia, incontro che delineerà la classifica per ...L'Club Bra, grazie alle due vittorie ottenute ieri in Sardegna, si è qualificato per la Final Four di Coppa Italia (in programma il 5 - 6 novembre al 'Maxia' di Cagliari) . Allo stadio ... Hockey prato, Coppa Italia 2022: a Mogliano nel week-end la Final 4 al femminile Quattro, quindi, le squadre rimaste in lizza e in grado di competere per conquistare la Coppa, che nelle ultime due edizioni è stata vinta dalle lombarde dell’HC Argentia: SG Amsicora Cagliari (che ha ...La Ssd UniMe torna a casa da Valverde con una rotonda sconfitta per 3-0, nonostante una buona prestazione nel terzo turno del campionato under 18, resta l’amaro in bocca alla formazione universitaria ...