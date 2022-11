Hockey pista | Mondiali 2022 | il calendario dell’Italia maschile e femminile Date | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ancora pochi giorni e i World Skate Games– l’evento che racchiude in un unico luogo, in questo caso San Juan (Argentina) tutti i Campionatidelle discipline rotellistiche affiliate alla Federazione Internazionale – entreranno nella loro fase più calda con le rassegne iridello sport più seguito in assoluto, l’su. Entrambe le nazionali italiane, sia quellache quella, cominceranno il loro percorso lunedì 7 novembre con i rispettivi match in due gironi ostici. I nostri ragazzi se la vedranno infatti con Cile, Portogallo e Francia; le ragazze incontreranno le padrone di casa dell‘Argentina davanti a un pubblico calorosissimo, la Colombia e, infine, la Germania. In entrambi i Campionati si svolgeranno i quarti di Finale ...