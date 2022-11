Highlights Olimpia Milano-Real Madrid 77-83 | Eurolega 2022 23 VIDEO

Sky Sport

Il video con glidiMilano - Verona 78 - 54 , sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket . Tutto facile per i meneghini, che travolgono gli avversari e ...che, insieme alla Virtus Bologna , rappresenterà l'Italia in Eurolega , anch'essa ... tra cui format originali come approfondimenti e speciali (che verranno presto lanciati),e ... Eurolega, Olimpia Milano-Real Madrid 77-83: gli highlights E' amara la notte che ha visto il ritorno al Forum del Chacho Rodriguez per l'Olimpia Milano, battuta 83-77 dal Real Madrid. Secondo ko di fila per l'EA7, a cui non sono bastati i 21 punti di Pangos.Il video con gli highlights di Olimpia Milano-Verona, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket.