Hai perso il lavoro? Per te niente indennità di disoccupazione | tagli in vista

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il governo Meloni è sceso in campo fortemente contro le misure di assistenzialismo come NASPI e reddito di cittadinanza. Anche la NASPI subirà un cambiamento? Ecco i det. Fin dalla campagna elettorale, la politica di centro destra si è mostrata sempre contro alle misure di assistenzialismo. Ora che è partito al governo ci potrebbero essere novità in merito. Novità che, però, non potranno essere certo positive per i tanti disoccupati italiani. Fonte foto CanvaParagonare NASPI al reddito di cittadinanza è abbastanza un azzardo. La prima è collegata all’attività lavorativa che si è svolta di recente. Mentre il reddito si collega alla situazionenale dellana interessata. Ma dopo tanto chiacchierare sul Rdc, ora si palesano alcune ipotesi sulla NASPI. Idee che vedono tutto un solo risultato: riduzione. Una ...