Guerra Russia-Ucraina | Usa | “400 milioni di aiuti militari a Kiev e comando in Germania” Putin | “Attacco inevitabile Evacuare i civili da Kherson” Skadovsk | infermiera impiccata dai russi

RaiNews

...contributi per pace La Cina 'può dare un contributo alla chiusura di questa stagione di' e 'lo stesso discorso vale per la Turchia: due Paesi cos importante possono convincere laa ......agli ispettori di visitare le sue centrali nucleari per smentire le affermazioni della...al tetto fissato dai governi occidentali fra le sanzioni decise contro Mosca in risposta allain ... Mosca arruola condannati per reati gravi. Putin: lo scontro con i neonazisti di Kiev era inevitabile - Le autorità di Mosca smentiscono i filorussi: "Nessun coprifuoco a Kherson" - Le autorità di Mosca smentiscono i filorussi: "Nessun coprifuoco a Kherson" Lo stesso presidente russo, Vladimir Putin, in un breve discorso tenuto alla piazza Rossa ddi Mosca aveva evidenziato la necessità di evacuare gli abitanti della regione occupata di Kherson dalle aree ...Ai droni aerei di Mosca Kiev ha risposto con quelli marini. Nelle ultime settimane l’esercito russo in Ucraina ha intensificato l’uso di droni kamikaze Shahed-136 di ...