Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Evacuare i civili da Kherson” G7 chiede a Mosca di estendere l’accordo sul grano Zelensky | “4 5 milioni di persone senza elettricità”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Papa: «Negoziati seri per la pace». Scholz a Xi Jinping: «La Cina utilizzi la sua influenza sulla». La Gran Bretagna vieta trasporto petrolio russo sopra price cap fissato da G7 e Australia. L’Aiea non ha trovato prove della cosiddetta «bomba sporca». Esplosioni a Mykolaiv

E' l'andamento delle principali materie prime, mentre prosegue latrae Ucraina e Mosca si riserva di decidere sull'estensione dell'accordo per l'esportazione del grano dai porti ...Ci è stato detto che il trasferimento di dividendi e altri redditi da capitale percepiti da non residenti inè stato vietato dall'inizio dellain Ucraina e delle sanzioni contro la ...La Corea del Sud ha dichiarato di aver fatto decollare 80 aerei da guerra in risposta a 180 voli militari nordcoreani vicino al confine condiviso dai due paesi. L'allarme è ...Ai droni aerei di Mosca Kiev ha risposto con quelli marini. Nelle ultime settimane l’esercito russo in Ucraina ha intensificato l’uso di droni kamikaze Shahed-136 di ...