Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Attacco a Kiev inevitabile Evacuare i civili da Kherson” G7 | “Mosca fermi l’invasione” Xi al Cremlino | “No alla minaccia nucleare” Skadovsk | infermiera impiccata dai russi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Papa: «Negoziati seri per la pace». Kirill: «aggredita». La Gran Bretagna vieta trasporto petrolio russo sopra price cap fissato da G7 e Australia. L’Aiea non ha trovato prove della cosiddetta «bomba sporca». Esplosioni a Mykolaiv

... operazioni terrestri, riorganizzazione delle forze 17 ottobre - I droni kamikaze iraniani usati dalla: cosa sono, e come funzionano 15 ottobre -, il fronte "segreto" si trova in'L'ingerenza dellanella politica dell'era Trump era più direttamente collegata all'attualedi quanto si pensasse in precedenza'. A sostenerlo è il New York Times , in una lunga e corposa inchiesta a firma ...MUNSTER Il G7 ha esortato la Russia a prolungare l'accordo che consente il passaggio sicuro delle spedizioni di grano dall'Ucraina: lo ha detto oggi un alto funzionario del Dipartimento… Leggi ...Tensioni e crisi energetica pesano sulla conferenza di Sharm el-Sheik. Tra i dossier più delicati gli aiuti ai Paesi emergenti per transizione e disastri ...