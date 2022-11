Guerra in Ucraina | il fronte Sud del Paese è rovente | 70 attacchi contro le postazioni russe

... le "modifiche, anzi gli aggiustamenti" al Pnrr "perché tutti vogliamo spendere al meglio tutte le risorse del Piano e in base alle nuove emergenze dettate dall'inflazione"; lain, ...Giorgia Meloni è la prima donna presidente del Consiglio dei ministri; una novità di rilievo. Arriva dopo una serie di crisi: economico - finanziaria, covid,in. Saranno le misure per affrontarle che ci daranno la caratura di questo presidente e del suo governo. L'attenzione dovrà essere sulla capacità di fare politica di una leader che sta ...Roma, 4 novembre 2022 - "Lo scontro della Russia con il r egime neonazista emerso sul territorio dell'Ucraina era inevitabile, e se a febbraio non fossero state intraprese azioni appropriate da parte ...StampaIl presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza ha parlato ancora una volta della guerra in Ucraina e della necessità di fermare il ...