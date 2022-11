Gucci | esce la nuova collezione HA HA HA con Harry Styles

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Chenon sbaglia un colpo si sa. L’ultima mossa vincente è lacollaborazione con il cantautore britannico e l’attore:HA HA HA, campagna firmata da Mark Borthwick ed in vendita nelle boutiquee online, è un connubio perfetto. Racchiude il fulcro creativo di due protagonisti, diventati amici per caso: il Direttore Creativo, Alessandro Michele e l’ex membro dei One Direction. “Vanità Liberata”. Questo è il concetto dietro le immagini che celebrano l’illustre collaborazione, espressione di due creatività vulcaniche, affini e in qualche modo complementari, e di un’amicizia.HA HA HA è più di un nome sull’etichetta, è scambio espressivo, è spirito di condivisione, è amicizia, è divertimento, è sperimentazione fashion. ...