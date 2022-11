Grande Fratello Vip | chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e chi al televoto

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 novembre 2022) Chi ènella puntata di, giovedì 3 novembre, delVip 7? I concorrenti alerano Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Carolina Marconi e George Ciupilan. La persona meno votata ha dovuto abbandonare per sempre la casa più spiata dagli italiani, anche perché senza biglietto di ritorno. Oltre all’, vi sveleremo anche chi è finito in nomination per la prossima puntata, in onda lunedì 7 novembre. Come ogni lunedì che si rispetti, ilnon èrio ma stabilirà il preferito del pubblico, nonché il primo immune daldi giovedì, che coinvolgerà anche i sei nuovi vipponi entrati. Chi è...