Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Chia sulla quattordicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bramavo l’arrivo di nuovi Vipponi al Gf Vip 7 con la stessa foga dei bimbi quando aspettano Babbo Natale il 25 dicembre. O di Alfonso Signorini quando attende il Gf Vip Night per giustificare ogni strafalcione con la scusa dell’ora tarda (peccato per quel “Donnarumma e Fiordalisi” che non erano manco le 22, mannaggia…). Lo bramavo perché, comunque la si pensi a riguardo, l’affaire Bellavia aveva irrimediabilmente compromesso gran parte del cast originale. Veniva difficile scindere come si erano comportati con Marco da tutto il resto del loro percorZo. Era quasi impossibile empatizzare con la maggioranza dei concorrenti dopo averli visti sbattersene le ba**e davanti ad un loro compagno in difficoltà. Quel moto popolare che aveva invocato la squalifica di massa era stato solo parzialmente accontentato dagli autori. Ma dove non sono arrivati gli autori, ci ha pensato il pubblico. E così ...