Governo | Legge di bilancio 2023 | Meloni a caccia di risorse

(Di venerdì 4 novembre 2022) E’ sempre più fitta di impegni l’agenda del Presidente del Consigliorientrata nella Capitale dopo la giornata di incontri a Bruxelles. NaDEF in CdM Oggi sbarca in Consiglio dei Ministri – insieme alla Relazione delal Parlamento sull’aggiustamento di– la NaDEF (Nota di aggiornamento al DEF) che l’esecutivo ha aggiornato con il quadro programmatico (ilDraghi aveva fornito solo il tendenziale, senza gli effetti delle politiche economiche), il Pilverrebbe confermato al +0,6% (lo stesso dato indicato dal precedente). Una stima dunque cauta, nonostante la crescita superiore alle attese (+0,5%) del terzo trimestre di quest’anno. Un dato che invece per il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco potrebbe condurre a una revisione in ...

