Governo | la diretta – Cdm | ok alla Nadef Meloni | “Dedicheremo 30 miliardi fino alla fine del 2023 interamente al caro-energia” Pil 2022 a +3 | 7%

(Di venerdì 4 novembre 2022) All’ordine del giorno, oltreprogrammatica, anche un decreto legge sul riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e uno con disposizioni urgenti di proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria e per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo Nato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sky Tg24

2022 - 11 - 04 19:32:50 Nadef, cos'è la Nella Nota di Aggiornamento al Def Nella Nota di Aggiornamento al Def ilinserisce le nuove stime economico - finanziarie formulate sulla base dei ...Un pezzo pubblicato su Italia Oggida Magnaschi ci spiega cosa succede in Danimarca , Paese notoriamente democratico. Bene: ... ildanese (di sinistra) manda gli stranieri in Ruanda . ... Governo Meloni, le news. Concluso il Cdm, in diretta la conferenza stampa La Nota di aggiornamento al Def ha avuto il via libera del consiglio dei ministri. Oltre alla Nadef, si fanno avanti ipotesi di modifica dei ...La Nota di aggiornamento al Def ha avuto il via libera del consiglio dei ministri. Oltre alla Nadef, si fanno avanti ipotesi di modifica dei ...