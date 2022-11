Golf | Pga Tour | Francesco Molinari terzo dopo il 1° round al Mayakoba

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022)ha chiuso alposto il primodel World Wide Technology Championship at. Con uno score di 64 (-7), il torinese è distante due soli colpi dall’americano Will Gordon, in testa con 62 (-9). Lo statunitense si è lasciato alle spalle il connazionale Russel Henley, secondo con 63 (-8).condivide il gradino provvisorio del podio con altri tre statunitensi: Sam Ryder, Scott Piercy e Harris English. “E’ stato un bel giro, ho ‘puttato’ e approcciato molto bene, limitando gli errori. Mi sono divertito e spero di continuare così. Il campo non è facile, serve tenere alta la concentrazione”, dice. Scottie Scheffler e Viktor Hovland condividono la 7/a posizione con 65 (-6). SportFace.