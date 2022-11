Giulia De Lellis | stacco di coscia da infarto | posa bollente | fa impazzire tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 novembre 2022)Deè una donna di una bellezza travolgente e sa esattamente come mandare fuori di testa i suoi fan. Nel parlare diDenon possiamo, ovviamente, non menzionare l’ambito lavorativo; da questo punto di vista vanno citate le sue esperienze sia a Uomini e Donne sia all’interno della casa del Grande Fratello e, in entrambi i casi, ha mostrato il suo carattere e la sua determinazione. Da sottolineare come il sogno di diventare conduttrice è stato realizzato grazie a Love Island, reality sull’amore andato in onda su Discovery Plus. InstagramSuDedobbiamo citare anche il discorso relativo al Covid dal momento che l’influencer ha dovuto affrontare questo virus per ben due volte. Nel primo caso la situazione si è complicata dopo la negativizzazione; a ...