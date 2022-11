Giovanni Pensabene nuovo presidente della Fondazione Carical

(Di venerdì 4 novembre 2022)è il. Subentra a all’avvocato Luca Morrone. Nato a Reggio Calabria,è laureato in Scienze politiche all’università di Messina. Riveste ruoli di dirigenza in enti pubblici e privati come esperto di lavoro e politiche sociali. Dal 2018 assume la vicepresidenza del consiglio generale. E’ membro del direttivo nazionale Movimento di cooperazione con l’America Latina (Mlal), dell’Agesci e coordinatore di Movimenti politici cittadini. Dal 1993 al 2002è assessore alle Politiche sociali, Sanità, Giovanili, Comunitarie e del Lavoro del Comune di Reggio Calabria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Dello stesso tenore gli interventi dei consiglieri Giuseppe Sera,Latella, Franco Barreca, Teresa, Massimiliano Merenda e Filippo Burrone che hanno stigmatizzato "il comportamento ...Dello stesso tenore gli interventi dei consiglieri Giuseppe Sera,Latella, Franco Barreca, Teresa, Massimiliano Merenda e Filippo Burrone che hanno stigmatizzato "il comportamento ... Cosenza, il reggino Giovanni Pensabene è il nuovo presidente della Fondazione Carical Un incarico prestigioso che lo porterà ad operare sia in Calabria che in Basilicata. Il reggino Giovanni Pensabene è il nuovo presidente della Fondazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...