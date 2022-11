Giovanni Angiolini e Roberta Morise | l’ex di Michelle Hunziker ha una nuova fiamma?

È durata solo qualche mese la relazione trae Michelle Hunziker, tempo breve ma evidentemente sufficiente per allargare il giro di conoscenze nel mondo dello spettacolo da parte dell'affascinante chirurgo 41enne che quell'...UN INCONTRO TRA… EX -di certo non era uno sconosciuto pre - Michelle Hunziker, sia per la sua bravura che per la sua bellezza. Ma certamente la (breve: solo 5 mesi) storia con Michelle Hunziker l'ha ...ROBERTA MORISE, 36 anni – Nuovo flirt per la conduttrice televisiva: si tratta del chirurgo Giovanni Angiolini, ex di Michelle Hunziker e balzato agli onori della cronaca dopo la partecipazione al Gra ...L'affascinante medico, ex di Michelle Hunziker, è stato "pizzicato" in atteggiamenti complici con la conduttrice ex di Carlo Conti. Lo rivela il settimanale Oggi in edicola. Con tanti dettagli. Compre ...