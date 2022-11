Giornata dell’unità nazionale in Russia | Putin abolisce il divieto di arruolare i condannati | «Abbiamo tanti volontari»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022) Vladimirha firmato una legge cheildi arruolamento nell’esercito russo dei cittadini che hanno una condanna «non cancellata o in sospeso» per un reato considerato «grave», secondo quanto riporta Interfax precisando che ilpermane per chi è stato condannato per abusi su minori e per alcuni altri reati. Inoggi è la, in cui si commemorano alcune vittorie militari contro Polacchi e Lituani e viene celebrata ogni 4 novembre dal 2005. In questa occasione,ha deposto alcuni fiori nella Piazza Rossa di Mosca assieme ad alcuni partecipanti delle organizzazioni giovanili e diato. «La popolazione non deve soffrire» Nel suo discorso, il ...