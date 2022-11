Giornata dell’Unità e delle Forze armate | Mattarella | «Non possiamo abituarci alla guerra» – I video

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il presidente della Repubblica Sergioha partecipato alle celebrazioni per la. Da poco conclusa con il sorvoloFrecce tricolori e l’esplosione di 21 colpi di cannone dalle navi della Marina Militare, ha avuto inizio questa mattina 4 novembre alle 11 presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari. In questa occasione, ha lanciato un messaggio al Governo: «Il fatto di ricomprendere in questala Festaappartienetradizione e a quel sentimento di omaggiomemoria che trova grande riscontro nella coscienzanostre comunità», ha premesso. «Credo ...

Governo

... Guido Crosetto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato piazza Venezia in macchina, per raggiungere Bari dove continueranno le celebrazioni dellanazionale e ...Lo scrive in un lungo e spesso criptico post su Telegram Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia in occasione dellaNazionale. 'Perché siamo stati ... Campagna di comunicazione Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate