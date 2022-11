Giornata delle Forze Armate - Pantere | gazzelle e non solo | tutte le auto in divisa - FOTO GALLERY

(Di venerdì 4 novembre 2022) In occasione delladell'Unità Nazionale e, celebrata il 4 novembre con varie cerimonie in tutta l'Italia, abbiamo preparato una galleria d'immagini con una lunga serie di vetture "arruolate" dal 2013 in poi dai corpi dello Stato: dallein senso stretto (come i Carabinieri) ma pure da quelle di polizia,rigorosamente alla guida di mezzi in. Molte sono lecon motorizzazioni tradizionali presenti nella nostra rassegna, tra cui alcune supersportive, ma non mancano le ibride e le elettriche, persino una rara fuel cell. I modelli a ruote alte, sempre più diffusi sulle strade italiane, stanno dal canto loro rimpiazzando le classiche berline...

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN CENTRO STORICO Venerdì 4 novembre 2022, dalle ore 10 alle ore 12 circa, per consentire lo svolgimentocelebrazioni per la 'dell'unità nazionale e...Così la premier Giorgia Meloni parlando ai cronisti del valore della festaForze armate al termine della cerimonia che si è svolta all'Altare della patria insieme al capo dello Stato, Sergio ...Cetara inaugura le festività con l’accensione delle luminarie artistiche, dalle 17:30 di domenica 6 novembre, dando il via a un Natale originale che leghi la ...Anche in Sicilia oggi, 4 novembre, si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Sono tante le manifestazioni in programma in tutta l’isola con cortei, dibattiti e convegni ...