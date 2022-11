Giorgia | nuovo singolo Normale scritto da Mahmood | testo | di cosa parla | video | significato

... Oro Nero (certificato Doppio Platino), è finalmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale Normale (Microphonica / Columbia Records / Sony Music), ilsingolo di, ...Nel suo primo viaggio a Bruxelles,Meloni, nuova Presidente del Consiglio, ha dichiarato ... unsondaggio della Ong francese Secours Populaire suggerisce che la crisi che il continente ...È questo il messaggio recapitato da Giorgia Meloni ad Ursula von der Leyen nel faccia a faccia a Bruxelles, il primo dopo l’insediamento del nuovo governo. Come sottolineato dalla premier c’è bisogno ...Tre navi con quasi mille persone salvate in mare sono in attesa da circa dieci giorni del permesso di sbarcare in Italia. Il governo italiano li sta tenendo bloccati mentre le condizioni del mare pegg ...