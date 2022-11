Giorgia e il nuovo singolo ‘Normale’ scritto da Mahmood | testo | significato e video

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sono passati quattro anni dall’ultimo disco di, Pop Art, che si aggiudicò un disco di platino in poco tempo, e ben sei anni da Oronero. Adessoè tornata con unche forse preannuncia unalbum in studio. Normale, ildidaLa cantante romana ha rilasciato “Normale”, un pezzoda, Faini, Dagani, Fracchiolla con la direzione artistica di Big Fish. Uno stile molto diverso dai singoli passati e l’influenza diè protagonista. L’artista ha ricordato l’uscita dela tutti i fan con un post Instagram che la immortala super felice ...

...crocevia della guerra in Ucraina, attraverso la Fondazione Specchio d'Italia . Qui, ogni ... gli chef da Cristina Bowerman e Cristiano Tomei, la cantante CamillaBernabò in arte Sintesi, ...Nell'era diMeloni premier, dopo un settembre caratterizzato dalle tante produzioni ... New entries: ilCollegio delude sia per numero di spettatori tv che di interazioni social I nuovi ...