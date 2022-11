(Di venerdì 4 novembre 2022) Gli USA non hanno vinto il titolo all-around femminile ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Lo scorso anno la russa Angelina Melnikova trionfò a Kitakyushu battendo le americane Leanne Wong e Kayla DiCello. Questa volta la brasiliana Rebeca Andrade ha dominato la gara sul giro completo a Liverpool prevalendo nei confronti. Gli Stati Uniti hanno vinto il concorso generale individuale riservato alle donne per dieci volte tra il 2005 e il 2019, le uniche intruse furono Vanessa Ferrari nel 2006 e la russa Aliya Mustafina nel 2010. Dopo gli exploit della Farfalla di Orzinuovi e della Zarina, gli USA erano sempre riusciti a riprendersi prontamente lo scettro. Non questa volta. Era dai tempi della doppietta di Shannon Miller (1993-1994), che seguì il primo storico sigillo di Kim Zmeskal (1991), che USA Gym non digiuniva per un biennio. ...

Dopo aver dominato le qualificazioni la sudamericana è stata impeccabile in finale, concludendo con un perentorio 56.899 davanti all'americanaJones, che a vent'anni al debutto mondiale ha ...Rebeca Andrade è la nuova campionessa del mondo diartistica femminile. Per la prima volta nella storia una brasiliana sale sul gradino più ...totale di 56.899 stacca la statunitense... Ginnastica, Shilese Jones rinnova la tradizione del "portafortuna Jesolo". La dedica al papà scomparso, USA sul podio da 19 anni Senza magia le Fate azzurre non volano nella finale mondiale del concorso generale, che ha assegnato ieri sera a Liverpool i titoli individuali. Le migliori 24 ginnaste al mondo sul giro completo si s ...