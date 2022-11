Ginnastica | Martina Maggio potrebbe disputare la finale al corpo libero? La possibile sostituzione con D’Amato | il regolamento

(Di venerdì 4 novembre 2022)laaldei Mondiali 2022 di volley femminile. Al termine delle qualifiche andate in scena lo scorso weekend, infatti, la brianzola occupava il 12mo posto con il punteggio di 13.500 ed era dunque la seconda riserva per l’atto conclusivo che andrà in scena domenica 6 novembre. Lo scenario è però mutato in settimana: la brasiliana Flavia Saraiva, prima in qualifica, sta accusando dei dolori alla caviglia e ha dovuto rinunciare allaa squadre e allaall-around. Il posto della sudamericana verrà preso dalla giapponese Shoko Miyaka, che era la prima riserva con il suo decimo posto (le statunitensi Shilese Jones, quinta, e Skye Blakely, undicesima, erano escluse dal computo a ...

Maggio ha concluso al nono posto la finale all - around dei Mondiali 2022 diartistica. L'azzurra ha pagato a caro prezzo una caduta in uscita dalle parallele asimmetriche, dove ha ...Maggio e Alice D'Amato , compagne alla Brixia prima ancora che in Nazionale, si erano qualificate rispettivamente quarta (54.800) e settima (54.366) per la finale iridata, ma ieri hanno ...Senza magia le Fate azzurre non volano nella finale mondiale del concorso generale, che ha assegnato ieri sera a Liverpool i titoli individuali. Le migliori 24 ginnaste al mondo sul giro completo si s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA Grazie a tutti per averci seguito durante questa bella serata. Rimanete con noi per cronaca e approfondimenti. Appuntamento a domani (or ...