Ginnastica | Martina Maggio | “Che paura | sentivo male | poi nona al mondo Crescerò”

(Di venerdì 4 novembre 2022)ha concluso al nono posto la finale all-around dei Mondiali 2022 diartistica. L’azzurra ha pagato a caro prezzo una caduta in uscita dalle parallele asimmetriche, dove ha rimediato una botta che per alcuni istanti ha fatto pensare a un possibile ritiro dalla gara. La brianzola si era presentata con il quarto punteggio di accredito e avrebbe potuto tranquillamente lottare per una medaglia, ma è stata comunque brava ad arpionare la top-10 a Liverpool. La nostra portacolori ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono contenta, sono riuscita a riscattarmi dalla finale a squadre che non è andata come speravo, soprattutto perché sono in una condizione in cui non pensavo di avere questa reazione. Ora questa esperienza mi aiuterà a crescere. Che imprevisto alle parallele, ho aperto troppo ...