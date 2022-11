Ginnastica femminile | Corpo Libero e gli altri titoli che ne raccontano il lato oscuro

... ma assolutamente lecito e giustificabile: l'Italia non ha ancora vinto una medaglia a Liverpool e ha soltanto questa chance per provarci nel weekend conclusivo (quantomeno nel settore, l'...Lo dice all'Adnkronos il direttore tecnico dellaartistica, al momento impegnato nei Mondiali di Liverpool, Enrico Casella commentando il caso delle violenze psicologiche che sta ...Il fenomeno dei maltrattamenti e umiliazioni che sta emergendo in questi giorni dal mondo della ginnastica femminile è ben più grave e profondo di quanto si conosca finora. Lo scrivono le madri due ...Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il sistema della ginnastica italiana "crea i presupposti perché le cose vengano fatte bene, poi sta ai singoli applicarsi: è stato messo in campo ciò che serve, ...