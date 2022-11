Giaele Sofia De Donà disperata dopo la lettera del marito | “Voglio vederlo”

(Di venerdì 4 novembre 2022)Dequesta sera al Grande Fratello Vip 7 ha subito un duro colpo. La vippona ha ricevuto unadalBradford Beck, che non è raggiante per i comportamenti che sta avendo all’interno della Casa nei confronti di Antonino Spinalbese. Ladeldi: “Hai avuto un comportamento visibilmente inappropriato“ La ricca moglie stava aspettando da tempo un segno dale finalmente è arrivato. Bradford Beck ha rotto il silenzio, inviando una lungaper la moglie. La donna era preoccupata perché aveva visto nella foto della scorsa puntata, ilsenza fede, abbracciato alla sua amica. Alfonso Signorini ha esordito così: “Tuo...

Antonino Spinalbese ha iniziato a sentirsi in colpa, e il responsabile della continua preoccupazione diDe Donà. In particolare la stilista non fa che chiedersi che fine abbia fatto sul marito, con il timore che possa non aver gradito la sua evidente sintonia con il parrucchiere. A ...Dopo il controverso " caso Marco Bellavia ", e l'apparente risoluzione dei " Caltagirone - gate ", il pubblico ha molto mormorato circa l'ambiguità del flirt tra Antonino Spinalbese eDe ...