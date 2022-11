Giaele e Antonino interrogati da Oriana Marzoli | “Non vi piacete?”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’arrivo dei nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ha portato un po’ di vivacità tra i vecchi inquilini. Dopo la puntata di ieri, il gruppo ha iniziato a conoscersi. È ancora presto per parlare di simpatie e antipatie, però, c’è stata una situazione che non è passata inosservata agli occhi del pubblico., che ha alle spalle ben tre reality show, ha subito iniziato a indagare sugli avvenimenti più hot accaduti tra le mura di Cinecittà. In particolare, ha spostato la sia attenzione su. Quest’ultima non ha dimostrato di gradire molto simili domande. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,indaga su: “Non vi ...