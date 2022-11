Giaele De Donà | i contenuti della lettera del marito che l’hanno sciolta in lacrime – VIDEO

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nuovamente protagonistapuntata serale di giovedì 3 novembre 2022 (di cui vi proporremo più tardi il commento de La Velenosa),Deha ricevuto unaaperta dal pluricitato. Quel Bradford Beck del quale erano state mostrate alcune foto in compagnia di avvenenti modelle soltanto lunedì scorso ha deciso di uscire allo scoperto e mandare unaalla moglie. Ricordiamo infatti comesia stata protagonista di alcuni infrattamenti con Antonino Spinalbese e, fra le righe, Brad ha fatto notare come sarebbe meglio evitasse scene di questo tipo. Andiamo comunque a leggere assieme la. Brad scrive a: ladel 3 novembre ...

... gli ospiti di domenica 30 ottobre AL "GRANDE FRATELLO VIP"Dee Antonino Spinalbese, vicinanze pericolose C'è amore nella scuola Maria De Filippi mostra subito un video in cui si parla ...Chissà se anche Belen Rodriguez si è accorta dell'intesa nata tra il suo ex, Antonino Spinalbese e la modella venetaDe. Nella casa del Grande fratello vip i due sono sempre più vicini e nelle ultime settimane i loro atteggiamenti hanno fatto molto parlare gli inquilini di Cinecittà. Per qualcuno tra ... Giaele De Donà: Sessualmente attratta dalle donne, sono stata con mio marito e una ragazza