GF Vip scintille in diretta tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Alfonso Signorini ha convocatoin confessionale per dirle che in serata sarebbero entrate delle donne. Tra loro anche l’ex fidanzata di Edoardo,. Nel video di presentazione, la nuova concorrente ha racconato:”Io e Edoardo ci siamo conosciuti in modo singolare, così come lo è stato anche l’epilogo della frequentazione. Edoardo che sto

... l'ex vippona che proprio al GFha trovato l'uomo della sua vita: Paolo Ciavarro, proprio il ... Lestanno diventando pericolose, e il rapporto tra i due vipponi sembra essere sempre più a ...Si prevedonofra i due ex visto che la showgirl dopo essere stata protagonista dell'ultima edizione del 'Gf' oggi conduce il format web parallelo alla trasmissione e sicuramente verrà ...Micol Incorvaia, 29 anni di Porto Empedocle, è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Micol è la sorella di Clizia e cognata di Paolo Ciavarro, ex volti noti della trasmissione.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...