GF VIP | Matteo Diamante parla dell’ex Nikita Pelizon | ’Io non sono geloso di lei’

(Di venerdì 4 novembre 2022)torna aree ribadisce che non è assolutamentedi lei, al contrario di quanto ha affermato la concorrente del GF VIP. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, infatti, Alfonso Signorini ha informatoe George Ciupilan dello sfogo disui social, quando aveva lasciando intendere la sua contrarietà all’avvicinamento di George alla coinquilina.sull’ex: “Posso frequentare chi mi pare” Dopo lo sfogo diha replicato: “A me dispiace che ogni volta questa persona debba fare queste scene. ...

Mi ha descritto come uno stalker' Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello7, la gieffina Nikita Pelizon ha accusato il suo exDiamante di diventare furioso ogni volta che lei si ...Gf, furia dell'ex di Nikita: "E' Pazza" George ha tenuto a precisare più volte che non riuscirebbe ad andare oltre in quanto Nikita è l'ex fidanzata di un suo caro amico,Diamante . ...Dopo quanto detto da Nikita Pelizon in diretta al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato Matteo Diamante è tornato sui social per raccontare la ...Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, George Ciupilan ha avuto un crollo emotivo dovuto al suo amico Matteo Diamante ...