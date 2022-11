Gf Vip 7 | Matteo Diamante racconta gli alti e bassi della relazione con Nikita Pelizon e svela che…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nel corsopuntata andata in onda ieri sera,hato (negativamente) la storia d’amore con. In un’intervista esclusiva a Chi, l’ex protagonista di Ex on the Beach ha volutore la sua verità. Ecco qualche stralcio dell’intervista che uscirà sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: Non sono l’uomo che ha dipinto, dopo la puntata del Gfvip di ieri sera mia madre mi ha chiamato in lacrime dicendomi: “Con tutto quello che hai fatto per lei, ti ha descritto come un mostro”., ex fidanzato di, ed ex finalista de L’Isola dei famosi, si confida con @chimagazineit. «É più facile pensare che un uomo sia ...