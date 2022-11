GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 14 | “La speranza si riaccende”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non voglio illudermi, perché a inizio GF ho detto che era un cast pazzesco e dopo due settimane mi sono dovuta rimangiare tutto e piuttosto che guardare le puntate mi sarei data una martellata sul mignolo, ma queste sei nuove entrate mi sembra possano dare molto. Mi sembrano portatori sani di trash, e questo mi piace molto. A partire da Micol Incorvaia, ex di Edoardo, che solo con la sua presenza ha creato più dinamiche di metà cast. Ad Antonella non interessa nulla di Edoardo, io rimango dell’idea che a lei piaccia Antonino e che abbia ripiegato su Edoardo perché voleva la ship a tutti i costi. Ma avete notato come dopo le direttive del padre manager di lunedì, si sia innamorata di Edoardo? Addirittura in un confessionale ha detto che è sulla buona strada per l’innamoramento. La trovo assolutamente costruita,e per niente spontanea come invece continua a dire di essere. Micol quindi è ...