Gf Vip 7 | gli ascolti della quattordicesima puntata

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ier sera è andata in onda ladel Gf Vip 7, il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, le opinioniste Sonia Bruganelli, Orietta Berti e la conduttrice social Giulia Salemi. Al centro dell’attenzione gli amori nati in Casa e le 6 new entry che daranno nuova linfa al gruppo. Ma passiamo agliserata. Davide maggio ci fa sapere: Ieri, giovedì 3 novembre 2022, su Rai1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso ha conquistato 3.416.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.659.000 spettatori. L'articolo proviene da Isa e Chia.

L'ANNUNCIO - Il via libera dell'Ama arriva alla trasmissione radiofonicaInascoltabili su Radio NSL New Sound Level : 'il 12 maggio 2022, Roma Capitale ha approvato il ... Quantiin lacrime al ...Nell'edizione del Grande Fratellodi quest'anno ha tenuto banco a lungo il caso di Marco Bellavia, bullizzato da alcuni ...solo ha invitato Bellavia a ritornare nella casa più spiata d'Italia ma...Negli ultimi giorni, infatti, è stato proprio Diamante a lamentarsi di alcuni atteggiamenti di George e durante la puntata in diretta del GF Vip, Nikita ha mosso accuse ... a possibili baci fra la ...Una sala teatrale trasformata in un ospedale psichiatrico e la pazzia, vera o dissimulata, che per un momento diventa arte. E' questa la magia ai quali hanno potuto assistere i tanti ...