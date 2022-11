GF Vip 7 | diretta quattordicesima puntata – Eliminata Carolina

(Di venerdì 4 novembre 2022) Antonella ed Edoardo - GF Vip 7 Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.45: Breve anteprima. 21.49: Signorini entra in studio, saluta tutti, a cominciare da Marco Bellavia, presente tra i concorrenti usciti dalla casa. Poi fa notare il look latex della Salemi: “Sembri un preservativo”. 21.53: Collegamento con la casa, dove “spicca” una bionda Pamela. Si parte dalla storia tra Antonella ed Edoardo. Lei spiega di essere nella fase dell’innamoramento ma manca ancora da parte sua quell’attrazione ...

