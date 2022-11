Gerard Piqué | dal campo a Shakira | il campione-manager dà l' addio al calcio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un monumento del Barcellona, con 30 trofei in bacheca. Ma anche un uomo d'affari scaltro e multitasking, un calciatore-azienda che tratta alla pari con i potenti dello sport. Dopo la turbolenta separazione dalla popstar, a 35 anni lo spagnolo interrompe la carriera a metà stagione. Con una strategia: la presidenza del Barca

Il ritiro annunciato nelle scorse ore, ma anche diverse ipotesi per il futuro. Parliamo diche sabato giocherà la sua ultima partita con la maglia del Barcellona e, in generale, l'ultima nel mondo del pallone. Eppure, per tanti, il destino dello spagnolo sarà roseo e, magari, ......Pique' Giocatore, gran giocatore. Ma anche un abilissimo uomo d'affari. Un connubio che nel ... El Paìs riepiloga l'altro, l'imprenditore. Nel momento dell'addio al calcio è il lato che più ... Piquè si ritira 'Sabato la mia ultima gara al Camp Nou'