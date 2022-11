George va in crisi dopo la puntata del GF Vip | “Sto male”

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un fraintendimento ha causato un caos nella casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa Matteo Diamante ha pubblicato diverse storie dedicate all’amicoCiupilan. L’ex naufrago si è detto deluso dal gieffino, che considera come un fratello: “Ha detto che ‘mi conosce’ e che sono un amico in comune con Nikita. Ma ragazzi stiamo per caso scherzando? La verità è che io e lui abbiamo passato gli ultimi 3 anni di vita insieme. Eravamo come fratelli, era il mio fratellino e guai a chi me lo toccava. Siamo diventati i fratelli che non abbiamo mai avuto. Prima di entrare gli dissi: “Guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene ma lei è la mi ex storica e fidati che potresti innamorarti è matematica”. E adesso sono uno che conosce“. Nelladi ieri sono stati letti soltanto alcuni piccoli estratti delle storie di Matteo Diamante e ...