George Ciupilan | il consiglio di Giaele dopo il messaggio dell’amico | “Ricordati sempre chi sei”

(Di venerdì 4 novembre 2022), ildiDe Donàle parole dell’ex fidanzato di Nikita: ecco cosa è emersonel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip ha scoperto le dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzato della coinquilina Nikita Pelizon. I due gieffini hanno letto il lungo sfogo rilasciato da Matteo Diamante, negli ultimi giorni sui social. Il giovane gieffino ieri sera ha replicato alle dichiarazioni: “Io gli rispondo, io non sono mai andato oltre con Nikita prima di tutto. Quindi il rispetto c’è e glielo sto portando ancora adesso. Poi se lui mi ha voluto lanciare questa provocazione a me dispiace, non è così. E’ solo amicizia tra me e Nikita”. Infine prosegue: “Sembra strano mi abbia lanciato ...