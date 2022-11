Gender gap | ancora discriminazioni sul lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un tema aperto, nonostante i tentativi a livello normativo e la crescente sensibilità sociale. Occorre un impegno molto più proattivo e potente da parte del management aziendale”. 3 novembre 2022 - In Italia quattro lavoratori su dieci subisconoper l'età e quasi tre su dieci per il genere. Da qui la tolleranza zero per le: per 9 italiani su 10 l'inclusione è un criterio importante per trovare un nuovo. È quanto emerge dall'ultima indagine di Cegos, leader internazionale nel settore Learning & Development, condotta su 4.000 dipendenti – di cui 500 italiani – e oltre 400 tra Direttori e Manager delle Risorse Umane – di cui 60 italiani – dal titolo Diversity & Inclusion nelle aziende. La survey, oltre all'Italia, ha ...