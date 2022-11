Gazzetta – Youth League | tutti i giovani più forti | Psg | Barça e…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 4 novembre 2022) 2022-11-04 15:01:02 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Non solo le stelline d’Italia: eccoi nomi esplosi nel primo turno della Champions deiNel 2013, quando la Uefa lancia la, l’allora presidente Platini non ha dubbi: “Aiuterà i club a colmare il divario fra leli e le prime squadre”. Una Champions per i ragazzi, che si abituano così fin da subito alle sfide europee. Quasi dieci anni dopo, ad aver vinto più volte il torneo è il Chelsea, a quota due come il Barcellona. Nell’edizione 2014-15 in campo fra gli inglesi ci sono Christensen e Loftus-Cheek, mentre dalla panchina ecco Tomori e Abraham, titolari l’anno successivo con Chalobah e Mount fra le riserve. Quest’ultimo ha vinto...