Gasperini ritrova De Roon a sorpresa | “Sarà convocato e può giocare dall’inizio”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Zingonia. “Non pensavo di poter giocarmela da secondi contro il Napoli primo, ci serve una prova molto forte”. Così parla Gian Pieroalla vigilia della sfida al vertice che si disputerà sabato alle 18 al Gewiss Stadium. Il tecnico in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortunati, annunciando il recupero lampo di Marten De: “, sembra guarito e potrebbe. Muriel out, torna dopo la sosta”. In attacco si va verso il ballottaggio tra Duvan Zapata e Højlund: staffetta in vista. Seguono aggiornamenti

