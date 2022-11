Gasperini | Dobbiamo togliere spazi al Napoli | Kvara è straordinario

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 novembre 2022) Gian Piero, allenatore dell'Atalanta,ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il, ecco le sue dichiarazioni : "Stiamo lavorando bene, la classifica è molto buona, come i risultati. È stata una buona settimana: difficile prevedere a inizio stagione che questa sarebbe stata una gara tra prima e seconda della classifica". Possiamo dire che oggi è Spalletti "il dentista" visto il modo di giocare?"Direi qualcosa in più, anche per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile contro squadre di assoluto valore. I meriti di questa squadra sono stati elencati da tutti, noi domanifare qualcosa di forte e positivo per fare risultato. Quest'anno siamo un po' più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, ...